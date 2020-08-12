Скандальная закупка альбомов для новорожденных. Почему прокуратура просит взять предпринимателя под стражу, а в медучреждении отказываются принимать оплаченные фотоальбомы?

Вот были определенные ошибки. На этом листе была ошибка, здесь, вот это "малюче"

Предприниматель Андрей Панов - победитель тендера по закупке 8 тысяч альбомов для новорожденных. Его объявил Харьковское медучреждение в феврале текущего года. В марте выбрали победителя.

Андрей Панов, подозреваемый

Мы получили договор, его исполнили, я за свои средства заранее заготовил материалы. Так как шел карантин - был риск недопоставки материалов, изменения цены, мы сразу начали печатать целиком

Но по данным следствия, он, действуя умышленно, предоставил заведомо поддельную накладную, согласно которой передал медицинскому учреждению альбомы. Главный врач проверил их наличие и подписал акт приема-передачи и платежное поручение. После чего на счет предпринимателя было перечислено почти 3 млн грн. Правоохранители сообщили предпринимателю о подозрении.

Он на поруках у Нардепа. По ходатайству обвинения, меру пресечения прокурор просит изменить. По словам Павла Тищенко, предприниматель нарушает условия меры пресечения.

Павел Тищенко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №4

Орган досудового слідства вважає, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам передбаченим частиною 1 статті 177 кпку. Враховуючи викладене, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що до підозрюваного Панова не може бути застосований більш м’який запобіжний захід ніж тримання під вартою

Сторона защиты утверждает - оснований для изменения меры пресечения нет. Обвинение не обосновано, а факты давления на свидетелей и переписки с ними не подтверждено.

Алина Юденкова, адвокат

Слова прокурора є голослівні, не підтверджені. Прокурор не бажає говорити про наявність переписки в квітні 2020 року, коли сторонами були погоджені тексти фотоальбомів з виправленнями. Що свідчить про відсутність умислу на заволодіння грошовими коштами

Андрей Панов, подозреваемый

Прошу отказать, ваша честь, в клопотанні прокурора. Я считаю, оно необоснованное ни с точки зрения первоначального обвинения, так и с точки зрения, тех действий, на которые ссылается прокурор

По словам Андрея Панова, фотоальбомов готовых к сдаче - более 5-ти тысяч, другие разобраны или не упакованные. Они хранятся на складе. Уже несколько раз их пытались отгрузить в медучреждение, до этого получив там, как уверяет Панов, согласие, однако затем в учреждении принимать альбомы отказались.

Наталья Минко, и.о. главного врача КП "ХГЦЗ"

Привозили два рази, але це не умови договору. Постачальник повинен нам привезти увесь обсяг. Ми надсилали листа з поясненнями, що ми не можемо прийняти ці альбоми, але постачальник ігнорує наші відповіді і возить нам дрібні партії

Вместе с тем, по информации стороны государственного обвинения, предприниматель таким образом пытается погасить ущерб, нанесенный государству.

Павел Тищенко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №4

У нас є підтверджені факти, що фактичне виготовлення альбомів почало здійснюватися лише після того як Андрію Миколайовичу стало достеменно відомо про проведення кримінального провадження

Заслушав обе стороны судья определяет меру пресечения в виде залога. Выплатить сумму в более чем миллион гривен, предприниматель уверяет, не может. Ведь таких денег нет. Поэтому это решение будут обжаловать в апелляционном суде. Само же дело считает сфабрикованным, и жалуется на конкурентов.