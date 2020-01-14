Скандальному харьковскому леснику прокуратура вручила очередное подозрение

Его назвали черным лесорубом во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского на Харьковщину. Из-за чего гарант вызвал директора «Гутянского лесхоза» Виктора Сысу к себе на ковер. После чего события стали развиваться довольно стремительно - у лесника провели обыски детективы НАБУ в рамках осуществления досудебного расследования относительно возможных злоупотреблений служебным положением.

А потом фамилия Сыси прогремела в новом скандале - в октябре лесник пытался подкупить детектива взяткой в ​​100 000 долларов, надеясь, что НАБУ закроет уголовное производство по факту незаконной вырубки леса. Тогда Сысу задержали и избрали меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 5 млн гривен, и уже 4 ноября он вышел из СИЗО, но с обязательством ношение электронного браслета.

Также суд обязал Сысу сдать загранпаспорт на время проведения расследования и сообщать об изменении своего места жительства, а также не общаться со свидетелями по делу. И уже накануне Сысе вручили новую подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Сергей Шевцов, заместитель прокурора Харьковской области

Була отримана оперативна інформація, що керівник вказаного підприємства буде перебувати на допиті у слідчого детектива НАБУ туди була відряджена група прокурорів процесуальних керівників де в установленому законному порядку відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу була вручена йому вказане повідомлення про підозру.

Александр Билка, пресс-секретарь Полтавского территориального управления ГБР

За даними слідства підозрюваний не забезпечив належне зберігання майна державного підприємства. Внаслідок цього невстановлені особи у жовтні-листопаді минулого року здійснили вирубку понад 200 дубів на території Володимирського лісництва, що завдало збитків державі на 4 мільйони 200 тисяч гривень.

Связаться с Сысой лично не удалось. По номеру, который есть на официальном сайте лесхоза, ответила женщина, которая сказала, что ничего не знает об уголовных делах, в которых фигурирует их руководитель.

- Дивіться у нас директор у декретній відпустці по догляду за дитиною. Еслі вас це інтересно. - Це пан Сиса зараз у відпустці? - Да, да, да він у відпустці по догляду за дитиною. А з якої дати до якої дати він має бути у відпустці? - Я вам не уполномочена на ці питання відповідати. Це вообще не моє діло.

Пока же решается вопрос об отстранении Виктора Сыси от занимаемой должности, избрание в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста и обеспечении возмещения, нанесенного им государству ущерба. Если вину лесника докажут в суде ему грозит провести за решеткой от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и это только по недавно врученном подозрении.