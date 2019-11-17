Скончался еще один военный, пострадавший при взрывах в Балаклее - Генштаб

Сегодня, 17 ноября, скончался еще один сапер, пострадавший при взрыве на территории военной базы в Балаклее.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

«Сообщаем, что, к сожалению, сегодня, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе (г.Балаклея, Харьковская обл.)», - говорится в сообщении Геншатаба в Фейсбук.

Руководство Генерального штаба Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как отмечается, остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате происшествия, находятся на лечении, угроза их жизни отсутствует.