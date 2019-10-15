Скрывались с места ДТП и садились за руль в нетрезвом виде: аварийные выходные на Харьковщине

Алексею о том, что на пешеходном переходе сбили женщину, рассказал знакомый, который случайно стал свидетелем страшного происшествия.

Алексей, местный житель

Она стояла, держалась за трубу знака, и ехало 2 машины. Она резко трубу отпустила, стала на колени и легла пластом - прям на пешеходном переходе. И ехало 2 машины, первая её по ногам переехала и сбежала, а вторая на “BMW” прям “перемолола” её под днищем. Да, у неё и дочь, и сын, и муж вчера приходил. Здесь прикрывал её, просил, чтоб “скорая” её быстрее увезла с места, потому что она лежала как бы…

По предварительным данным, наезд на проспекте улицы Любови Малой на 51-летнюю местную жительницу осуществила неустановленная ​​машина, которая после этого двинулась дальше. Водитель “BMW”, которая ехала за ней, женщину увидеть успела, однако не смогла вовремя остановиться.

Алексей, местный житель

Здесь раньше не было этого пешеходного перехода. Его поэтому здесь и поставили, потому что на этом перекрестке, на этом промежутке постоянно людей сбивают

Местные говорят, перейти дорогу сейчас здесь довольно сложно. Поток машин увеличился после обрушения моста на Окружной. Поэтому иногда вынуждены ждать, пока можно будет перейти дорогу, чуть ли не по десять минут. Говорят: это при том, что рядом находится школа и детский сад.

Виктория, местная жительница

Ну, поток машин большой, потому что поломался же мост, и теперь все сюда - объезжать, и очень много людей, и останавливаются редко, переходить опасно дорогу. Ну, страшно, когда останавливается один человек, а сзади него летит другой. То есть, не все останавливаются...стоишь, вот это, выглядываешь из под машины

Алина, местная жительница

Когда я здесь перехожу, они едут, особенно на этих больших машинах, знаете, как - джипы, и начинают сразу сигналить. Вот именно вплоть до того, что с матом: “Куда ты идешь?”

Между тем, в течение долгого “уикенда” полицейские выезжали на аварии 78 раз, а признаки опьянения выявили более чем у полусотни водителей.

Только в воскресенье под колесами автомобилей погибло три человека.

Так, в результате наезда автомобиля “Оpel” на месте ДТП погиб 58-летний мужчина. По информации правоохранителей, он переходил дорогу в неустановленном месте по улице Кибальчича.

В тот же вечер неподалеку от кафе по улице Белгородское шоссе на проезжей части было обнаружено тело неизвестного мужчины, с повреждениями, характерными для ДТП.

Уже в области, в Кегичевском районе, 30-летний водитель автомобиля “ВАЗ-21011” совершил наезд на велосипедиста. В результате полученных травм 60-летний мужчина скончался в больнице.