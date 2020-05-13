Слив персональных данных украинцев в Telegram: ГБР подозревает правоохранителей

К утечке большого массива персональных данных украинцев, доступ к которым предоставляет анонимный Telegram-канал, могут быть причастны сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы, сообщили в Государственном бюро расследований.

"Следователи Главного следственного управления ГБР начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины, которая была распространена в одном из анонимных телеграмм-каналов. По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы", - говорится в сообщении.

ГБР начало расследование по ч. 3 статьи 365 и ч. 2 статьи 361-2 Уголовного кодекса: превышение власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия и несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях данной информации.