Случай бешенства под Харьковом: больной кот напал на человека и собаку

В селе Липцы Харьковского района 19 сентября зарегистрирован случай бешенства бездомного кота, который подтвержден лабораторно.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Как отмечается, больное животное покусало одного человека и домашнюю собаку.

В связи с этим на территории с. Липцы с прилегающими лесными и полевыми массивами был объявлен карантин.

Также решением ГЧПК при Харьковской районной государственной администрации был утвержден план комплексных мероприятий по недопущению распространения заболевания на территории Липецкого сельского совета Харьковского района.

Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы Харьковщины отмечают, что единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация.