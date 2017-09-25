Смерть "атошника" в Харькове. Взрыв был настолько мощным, что помощь "экстренных служб" не понадобилась

Взрыв прозвучал на лестничной клетке, между седьмым и восьмым этажами шестнадцатиэтажки. Он был настолько мощным, что жители повыскакивали из квартир и начали вызывать экстренные службы, но помощь парню не понадобилось, от полученных травм он погиб мгновенно.

Николай Хиль, житель дома

Ну, насмерть, насмерть погиб человек. Там шансов у не біло віжить? Та нет там

Лидия Оленич, жительница дома

Сильнейший был взрыв, ну все в шоке, конечно, и начал валить дым с холодной зоны смотрим какой седьмой, восьмой девятый, а я на девятом живу, как раз под. Этой квартирой. Он говорит, женщина пожалуйста, не идите туда, я ж говорю скорую надо выхывать, там уже не надо вызывать скорую и парень спустился и говорит там и голова отдельно и все отдельно.

Погибшему было 23 года. Зимой 2016 он вернулся из зоны боевых действий на Донбассе. Соседи говорят, и сам погибший был доброжелательным, и семья хорошая:

Лидия Оленич, жительница дома

Окончил колледж, мальчик очень хороший, слышимость у нас знаете какая, никогда с той квартиры, ничего, очень интеллигентная семья мама юрист, бабушка с дедушкой тут живут, мальчик очень красивый, высоченный, красивый парень.

Полиция, которая прибыла на место происшествия зафиксировала смерть мужчины. На месте нашли осколки и чеку от гранаты Ф-1. Появление гранаты в доме, оперативники пов" связывают, в том числе и с пребыванием его в зоне АТО. Кстати, родные погибшего не знали, о ее существовании, - рассказал Павел Колган, который занимается расследованием. По словам оперативника, смерть парня, скорее всего, была не из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом, он знал, что делает и пошел на это, осознавая последствия:

Павел Колган, зам. начальника Индустриального ОП Харькова

Одна из версий, что он в этот день, находился на праздновании дня рождения вместе со своей девушкой, они поругались, он пришел домой в расстроенных чувствах мать задала вопрос , что случилось, он сказал, рас скажу позже, и после этого вышел из квартиры и больше не вернулся. Шансов выжить при взрыве данной гранты нет никаких и предварительно было установлено, что он гранату держал в правой руке и приложил ее к груди, это было установлено по расположению трупа, по телесным повреждениям, которые у него образовались.

Уголовное производство открыто по ст. 115 с пометкой "самоубийство". Следователи еще ждут результатов экспертиз, чтобы выяснить находился ли молодой человек под действием алкоголя. По словам Павла Колгана девушку погибшего, еще не допрашивали, после того как она узнала о трагедии, ей пришлось вызывать скорую помощь.