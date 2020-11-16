Смерть харьковского режиссера: полиция ищет нападавшего

16 ноября 2020 г. 18:18
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Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который в Московском районе Харькова напал на Леонида Садовского. 71-летний режиссер и профессор одного из харьковских вузов получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, информация о потерпевшем поступила в Московский отдел полиции 14 ноября в 18:10 от врача скорой помощи.

Предварительно установлено, что мужчина получил несколько ударов по голове, когда возвращался домой через пустырь. Злоумышленник напал на него сзади и нанес неустановленным предметом травмы, от чего пострадавший потерял сознание. Придя в себя, мужчина пришел домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где 16 ноября скончался.

По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения.

В настоящее время полиция осуществляет оперативно-следственные действия, направленные на установление личности нападавшего и его задержание.

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