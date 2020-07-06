Смерть иностранца на футбольном поле: открыто уголовное дело

По факту смерти гражданина Ирака, который умер на футбольном поле 25 июня, было открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

Тело умершего было направлено в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти. Как выяснилось, иностранец 1991 года рождения умер от сердечного заболевания, которое повлекло за собой острое расстройство кровообращения, что подтверждается заключением судебно-медицинского эксперта.

При этом, следователем Слободского ОП зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.140 УК Украины по поводу возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи гражданину Ирака работниками БСМП. Следственные действия продолжаются.