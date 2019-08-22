 

Смерть маленькой девочке в Купянске - подозрение объявлены 3 сотрудникам полиции

22 августа 2019 г. 18:50
1 просмотр

Следователи сообщили о подозрениях инспектору по ювенальной превенции, старшему следователю и следователю одного из территориальных отделов полиции  по факту служебной халатности, что повлекло смерть ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, на сегодня сообщено о подозрении пяти работникам правоохранительных органов.

По данным следствия, полицейские проявили служебную халатность при рассмотрении обращений по систематическому физическому издевательству родителей над ребенком. Это привело к смерти девочки в результате очередных побоев и пыток.

В райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летнего ребенка. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима. Семья нередко «воспитывала» дочь кулаками. Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом.

В начале лета этого года прокуратура сообщила о подозрениях по аналогичной статье УК Украины двум инспекторам по ювенальной превенции.

Сейчас досудебное расследование продолжается.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в конце сентября прошлого года в пос. Ковшаровка Купянского района умерла 3-летняя девочка. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.

Отметим, отчим при попустительстве матери, регулярно «воспитывал» падчерицу кулаками. 24 сентября прошлого года он в очередной раз избил ребенка. От полученных травм девочка скончалась, а родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались выдать это за несчастный случай.
 
За преступления родителям грозит пожизненное лишение свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.