Смерть маленькой девочке в Купянске - подозрение объявлены 3 сотрудникам полиции

Следователи сообщили о подозрениях инспектору по ювенальной превенции, старшему следователю и следователю одного из территориальных отделов полиции по факту служебной халатности, что повлекло смерть ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По данным ведомства, на сегодня сообщено о подозрении пяти работникам правоохранительных органов.
По данным следствия, полицейские проявили служебную халатность при рассмотрении обращений по систематическому физическому издевательству родителей над ребенком. Это привело к смерти девочки в результате очередных побоев и пыток.
В райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летнего ребенка. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима. Семья нередко «воспитывала» дочь кулаками. Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом.
В начале лета этого года прокуратура сообщила о подозрениях по аналогичной статье УК Украины двум инспекторам по ювенальной превенции.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, в конце сентября прошлого года в пос. Ковшаровка Купянского района умерла 3-летняя девочка. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.
Отметим, отчим при попустительстве матери, регулярно «воспитывал» падчерицу кулаками. 24 сентября прошлого года он в очередной раз избил ребенка. От полученных травм девочка скончалась, а родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались выдать это за несчастный случай.
За преступления родителям грозит пожизненное лишение свободы.