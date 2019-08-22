Смерть маленькой девочке в Купянске - подозрение объявлены 3 сотрудникам полиции

Следователи сообщили о подозрениях инспектору по ювенальной превенции, старшему следователю и следователю одного из территориальных отделов полиции по факту служебной халатности, что повлекло смерть ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, на сегодня сообщено о подозрении пяти работникам правоохранительных органов.

По данным следствия, полицейские проявили служебную халатность при рассмотрении обращений по систематическому физическому издевательству родителей над ребенком. Это привело к смерти девочки в результате очередных побоев и пыток.

В райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летнего ребенка. Женщина заявляла о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима. Семья нередко «воспитывала» дочь кулаками. Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом.

В начале лета этого года прокуратура сообщила о подозрениях по аналогичной статье УК Украины двум инспекторам по ювенальной превенции.

Сейчас досудебное расследование продолжается.



Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в конце сентября прошлого года в пос. Ковшаровка Купянского района умерла 3-летняя девочка. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, что свидетельствует о систематическом издевательстве над ребенком.

Отметим, отчим при попустительстве матери, регулярно «воспитывал» падчерицу кулаками. 24 сентября прошлого года он в очередной раз избил ребенка. От полученных травм девочка скончалась, а родители только через несколько часов вызвали медиков и пытались выдать это за несчастный случай.



За преступления родителям грозит пожизненное лишение свободы.