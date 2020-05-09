Смерть на антарктической станции "Академик Вернадский": участник экспедиции покончил жизнь самоубийством

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" впервые за всю историю погиб экспедитор - повар Василий Емельянович. Причины смерти выясняются, но по предварительной информации это самоубийство, сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Мы все знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский", - сообщил руководитель НАНЦ Евгений Дикий. - К сожалению, все мы живые люди, и никто наперед не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину".

Будет решаться вопрос доставки тела в Украину.