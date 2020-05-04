Смерть на Бали: у умерших украинцев коронавирус не подтвердился

04 мая 2020 г. 16:33
Источник: Укринформ
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У умерших на острове Бали двух граждан Украины коронавирус COVID-19 не обнаружен, для выяснения причин смерти планируется в ближайшее время провести вскрытие. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИДа Украины Сергей Погорельцев.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование. С целью установления причины смерти полиция планирует в ближайшее время проведение вскрытия", - отметил дипломат.

Он проинформировал, что посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранительным органам контактные данные дочери умерших граждан с целью получения от нее соответствующего разрешения.

"Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии", - заверил Погорельцев.

Как сообщал Укринформ, 28 апреля Департамент консульской службы МИДа получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители – украинские граждане – были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Местная полиция подтвердила факт смерти двух граждан Украины и начала следственные действия. В больнице, куда были доставлены тела умерших, провели анализы на возможное наличие у них коронавируса COVID-19.

 

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