Смерть на дорогах. С начала года в ДТП погибли более 150 человек - аварийная статистика на Харьковщине

Это кадры аварий на Харьковщине только за последние несколько месяцев. Изуродованные салоны, разбитые тротуары, и самое страшное - искалеченные пешеходы и сами водители, которых порой приходится даже вырезать из раскуроченного металла.

Аварийная статистика региона в этом году неутешительная - всего за 10 месяцев в ДТП погибли, по меньшей мере, полторы сотни человек и более 1800 получили травмы различной степени тяжести. С некоторых пор пешеходы боятся не только переходить дорогу, но и стоять на тротуарах, говорит Вячеслав.

Вячеслав, харьковчанин

Убивают прямо даже не на зебре, а и на островках безопасности. Происшествие, которое здесь было: люди стояли себе за оградой, спокойно на светофоре, вроде бы чувствовали себя защищенными, да? И чем все обернулось? То же самое нужно сказать и о пешеходах - вы можете посмотреть, что пешеходы - никого нет, они все равно стоят и ждут зеленый, да? А есть такие, вот, которые даже едут — вот я проскочу.

Основными причинами ДТП специалисты называют превышение скорости движения — это более 60% от общего количества аварий, далее следует нарушение правил маневрирования и в меньшей степени опасные ситуации на дорогах, провоцирующие другие нарушения правил дорожного движения водителями.

Екатерина, харьковчанка

Я считаю, что нужно ужесточать законодательство и делать наказание более неотвратимым, чтобы все реально смотрели, боялись последствий своих действий и больше думали о безопасности пешеходов.

Действительно, говорит правозащитница Людмила Клочко, пострадавшие в ДТП, которые к ним обращаются, жалуются в основном на слишком малое наказание для нарушителей, и иногда и мизерный штраф получают не все. Часто и густо, говорит женщина, попросту водители избегают любого наказания, стоит им иметь деньги, дабы откупиться сразу или нанять хорошего адвоката, который опровергнет протокол, который составили патрульные.

Людмила Клочко, руководитель Общественной приемной Харьковской правозащитной группы

Скаржаться на те, що з великими помилками, а може і не помилками – може, це навмисно робиться, фіксуються ДТП. Що потім вони нічого не можуть з цим зробити. То, что аварии в большей степени происходят именно по вине водителей - факт, говорит вице-президент ОО "Общество участников движения" Виктор Козориз.

По его словам, только за этот год количество аварий с пострадавшими возросло на 6% в городе Харькове и на более чем 8 процентов по области.

Виктор Козориз, вице-президент ОО "Общество участников движения"

Десь 15% це вина пішоходів, якщо так грубо говорити. Решта це вина водіїв, особливо при проїзді перехрестів, коли не пропускають пішоходів. Якщо говорити про статистику, то фактично кожне 3-те ДТП, яке трапляється в Україні, кожне 3-те пов'язане з наїздом на пішохода і кожен третій загиблий в ДТП - це саме пішохід.

Всего в городе Харькове сейчас 28 аварийных участков — это определенные перекрестки на Полтавском шляхе, Московском проспекте, также следует выделить проспект Науки, говорит руководительница Харьковских патрульных Алена Стрижак. Все эти участки, говорит полицейская, они детально проанализировали и направили местным властям предложения о том, что нужно изменить, чтобы снизить на этих участках аварийность.

Алена Стрижак, нач. Управления патрульной полиции в Харьк. обл.

Протягом року, починаючи з весни. Весна, літо, осінь - по кожному перехрестю ми пропрацювали. 9 з них подані як найаварійніші для того, щоб на даній ділянці вимірювався швидкісний режим, 3 з них були розглянуті і відповідно подані до органів місцевого самоврядування з пропозицією щодо встановлення світлофорного об'єкту.

Подобные предложения передают в горсовет после каждого резонансного ДТП и они, говорит председатель общественного союза защиты пешеходов Виктор Козориз, но как правило, они остаются без реакции.

