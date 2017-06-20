Смерть на рабочем месте. Полиция разыскивает убийцу водителя маршрутного автобуса

Автобус с включенными фарами на обочине на въезде в Васищево обнаружили местные жители около 11 вечера. За рулем находился водитель.

Ножевые ранения, вот 9 ранений, а потом уже я не знаю. Кто говорит - 8, кто 10. Ну, зарезали, короче.

Погибшего водителя, рассказывает оператор заправки Оксана Васютяк, знала. Он жил с семьей в соседнем селе Лизогубовка. Женщина время от времени ездила с ним в город. Мужчина всегда был приветлив, не конфликтовал с пассажирами. По всей видимости водитель направлялся на базу. Маршрут, на котором он работал, - «Харьков – Хорошево». Конечная остановка находится в Жихаре.

Оксана Васютяк, оператор заправочной станции:

Вроде бы там сел пассажир. Но, опять-таки, там никто ничего не знает. Что дальше случилось, может он где-то по пути его подобрал.

Забрал ли что-то с собой убийца, Оксана не знает. Но уверена, у водителя с собой была определенная сумма.

Оксана Васютяк, оператор заправочной станции:

Я знаю, он по-любому ехал с деньгами однозначно, в гараж уже. За день, да, они все везут в это время на гараж.

В полиции о деньгах ничего не говорят. Лишь отмечают - пропали личные вещи водителя. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье - "умышленное убийство". Сейчас проводятся розыскные действия.