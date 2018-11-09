Смерть ребенка в Купянском районе: мать обвиняют в истязании

09 ноября 2018 г. 11:27
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Информация о трагедии поступила в полицию 24 сентября от фельдшера скорой помощи, который сообщил о том, что в пгт Ковшаровка внезапно умерла 3-летняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области. 
 
По словам 30-летней матери, девочка ела яблоко и подавилась. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма, с кровоизлиянием в мозг, что вызвало отек головного мозга. Это и могло привести к нарушению функций глотательного центра мозга.
 
На основании экспертизы 6 ноября следователи изменили квалификацию уголовного дела с "несчастного случая" на "умышленное убийство" УК Украины.
 
8 ноября матери погибшей девочки и ее 40-летнему сожителю сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 127 (истязание) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до от 5 до 10 лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 
 
 
 

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