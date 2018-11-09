Смерть ребенка в Купянском районе: мать обвиняют в истязании

Информация о трагедии поступила в полицию 24 сентября от фельдшера скорой помощи, который сообщил о том, что в пгт Ковшаровка внезапно умерла 3-летняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

По словам 30-летней матери, девочка ела яблоко и подавилась. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма, с кровоизлиянием в мозг, что вызвало отек головного мозга. Это и могло привести к нарушению функций глотательного центра мозга.