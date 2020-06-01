Смерть женщины и ребенка: полиция устанавливает обстоятельства ЧП

Сообщение о том, что женщина выпала из окна с ребенком, поступило в Шевченковский отдел полиции 1 июня в 6:15. Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, в настоящее время установлено, что 42-летняя женщина с шестимесячным сыном и 53-летним мужчиной жила в доме на 19 этаже многоэтажного жилого дома на улице Культуры.

На место происшествия выезжали руководители и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. По факту смерти ребенка сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По факту смерти женщины следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего.