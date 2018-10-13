Смертельная авария в Киеве: детали от полиции

13 октября 2018 г. 20:36

Авария случилась сегодня, 13 октября, на проспекте Шухевича в Киеве. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Предварительно известно, что автомобили «Сеат» и «Киа» двигались в попутном направлении. Водитель «Киа» перестраивался со второй полосы для поворота на АЗС, а «Сеат» на скорости около 100 километров в час ехал в полосе движения общественного транспорта. В результате произошло столкновение - и «Сеат» протаранил электроопору.

Два человека с «Сеата» от полученных травм скончались на месте происшествия, а еще пять участников аварии с повреждениями доставили в больницу. Это женщина-водитель «Киа» и четыре человека из другого авто.

Открыто уголовное дело по  ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе и то, кто находился за рулем автомобиля «Сеат».

Виновнику  ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

 
 

 

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