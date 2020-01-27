Смертельное ДТП на Академика Павлова: опубликовано видео наезда на 19-летнего парня

27 января 2020 г. 23:52
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Смертельной ДТП на Салтовке, в котором погиб 19-летний парень, произошло 23 января – около 13:50 на улице Академика Павлова, 271 автомобиль Infiniti Q50 сбил пешехода.

Сегодня в соцсетях появилось видео момента ДТП.

Наезд на молодого человека произошел на пешеходном переходе: пострадавшего отбросило на тротуар, автомобиль продолжил движение. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как позже сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 35-летний иностранец, управлявший автомобилем, был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

Внимание! Видео 18+! Присутствует ненормативная лексика!

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