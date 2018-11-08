Смертельное ДТП на Московском: полиция ищет свидетелей

Авария произошла днем 31 июля этого года в районе дома № 198 на проспекте Московском.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По информации правоохранителей, 50-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ» совершила наезд на 9-летнего мальчика.

От полученных травм ребенок скончался в карете "скорой помощи".