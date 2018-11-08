Смертельное ДТП на Московском: полиция ищет свидетелей

08 ноября 2018 г. 10:15
275 просмотров

Авария произошла днем 31 июля этого года  в районе дома № 198 на проспекте Московском. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области. 

По информации правоохранителей,  50-летняя женщина-водитель автомобиля «ВАЗ» совершила наезд на 9-летнего мальчика. 

От полученных травм ребенок скончался в карете "скорой помощи".

В полиции просят свидетелей и очевидцев ДТП обращаться по телефонам: 102, 066-964-78-78 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области,по адресу: улица Маяковского, 22 к майору полиции Ольге Луневой.

 
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.