Смертельное ДТП на окружной дороге: водителя внедорожника задержали

В Харькове следователи задержали водителя внедорожника, который был участником утренней аварии. По предварительным данным, 19-летний парень, управлявший автомобилем Toyota, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 21 октября, в районе развилки автодорог «Киев-Харьков-Довжанский» и «Харьков-Белгород». В результате лобового столкновения автомобилей ЗАЗ и Toyota погибл начальник 32 пожарно-спасательной части Харькова Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь.

Как рассказал заместитель начальника отдела СУ ГУНП в Харьковской области Олег Мережко, следователи установили, что внедорожником управлял 19-летний харьковчанин. СМИ сообщают, что это Дмитрий Габышев, отец которого раньше возглавлял управление полиции в метрополитене, а в мае 2019 года ушел на пенсию.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Сейчас 19-летний парень задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.