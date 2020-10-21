Смертельное ДТП на окружной: умер сотрудник ГСЧС и его 15-летняя дочка

Ланос, что больше напоминает груду металлолома, и достаточно сильно розбитый Ленд крузер. Внедорожник, за рулем которого был 19-летний юноша, вылетел на встречную полосу и прямо в лоб протаранил легковушку. Сорокаоднолетний человек, который был за рулем отечественного автомобиля, не успел ничего сделать. От мощного удара он скончался на месте. Вместе с ним погибла и 15-летняя пассажирка, дочь. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что погибший их коллега, поэтому просят очевидцев аварии предоставить информацию полиции по поводу ее обстоятельств и поделиться кадрами с видеорегистраторов.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьков. обл.:

Сталося ДТП десь в 6 годині 20 хвилин, там 30 хвилин. Цим вже займаються правоохоронні органи. У результаті цього ДТП, загинуло двоє людей. Це чоловік і жінка. Чоловік цей - це співробітник Головного управління Державной служби з надзвичайних ситуацій. Наш співробітник працював керівником підрозділу в Шевченковському районі міста Харкові. Він був начальником частини.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним во внедорожнике находился двадцатиоднолетний пассажир. Во время столкновения парни не пострадали и отказались от госпитализации. Против водителя иномарки открыто уголовное производство за нарушение правил дорожного движения, юноша задержан. Между тем в соцсетях распространилась информация, что якобы парень, который был за рулем внедорожника - сын милиционера. Однако, в полиции эту информацию не комментируют.

Олег Мережко, зам. нач. отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьков. обл.:

Водій автомобіля Toyota Land Kruiser затриманий в порядку статті 208 КПК України. Стаття 286 часть 3 Кримінального кодексу України, санкція тягне покарання у вигляді позбавлення волі віж 5 до 10 років.

Все остальные обстоятельства ДТП сейчас устанавливают следователи.