Смертельное ДТП на перекрестке: полиция устанавливает личность погибшего пешехода

17 августа около 1:20 на перекрестке улицы Одесской и проспекта Героев Сталинграда автомобиль «Peugeot-207» под управлением 32-летнего водителя совершил наезд на неизвестного пожилого мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно установлено, что пешеход пытался перейти проезжую часть в неположенном месте.

От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи. Правоохранители устанавливают личность умершего, на вид ему 60-65 лет.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.