 

Смертельное ДТП на перекрестке: полиция устанавливает личность погибшего пешехода

17 августа 2019 г. 11:06
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17 августа около 1:20 на перекрестке улицы Одесской и проспекта Героев Сталинграда автомобиль «Peugeot-207» под управлением 32-летнего водителя совершил наезд на неизвестного пожилого мужчину. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно установлено, что пешеход пытался перейти проезжую часть в неположенном месте.

От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи. Правоохранители устанавливают личность умершего, на вид ему 60-65 лет. 

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР. 

 

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