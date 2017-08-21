Смертельное ДТП на проспекте Льва Ландау. На пешеходном переходе иномарка сбила и переехала пожилую женщину.

4 часа дня. Напротив 142 дома по проспекту Льва Ландау много людей, посреди дороги стоит патрульный Приус, работают инспекторы. У пешеходного перехода разбросаны сливы, а неподалеку от них лежит тело пожилой женщины. Ещё 15 минут назад, уверяет Виктор, она сидела рядом с ним в троллейбусе, вышла на той же остановке и пошла за ним через дорогу.

Виктор, свидетель

Ну, я шел, вот она чуть позже шла за мной. Я уже почти перешел, стал вот тротуар. Слышу удар. Я разворачиваюсь, лежит бабушка и BMW эта затормаживает тут.

Мужчина тут же вызвал "скорую". По словам очевидцев, черная иномарка летела не меньше сотни километров в час, в подтверждении своих слов указывают на тормозной путь в несколько десятков метров.

Вадим, свидетель

Ну, я ехал сзади. От светофора все поехали он стартонул и соответственно вижу столб дамы - ехал километров 100-120 не меньше, потому что был впереди всех. Столб дыма и все остановился. Подъезжаю бабушка.

Она чуть не дошла. Ну он реально не успел вытормозиться, летел с сумашедшей скоростью.

По словам автомобилистов, так как пешеходный переход здесь нерегулируемый, водитель должен был пропустить женщину. Почему он не сделал этого, предстоит выяснять уже следствию.

