Смертельное ДТП на проспекте Любови Малой: из искореженных автомобилей пострадавших вырезали спасатели

24 ноября 2019 г. 10:50
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В Новобаварском районе Харькова 23 ноября спасатели деблокировали из искореженных в результате ДТП автомобилей двух пострадавших женщин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, 23 ноября о 10:57 на проспекте Любви Малой,34  произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек ЗАЗ и «Fiat Doblo», в результате которого погибла 61-летняя пассажир «Таврии».

Двое пострадавших - 55-летняя пассажир "Fiat Doblo" и 26-летняя водитель "Таврии" – в результате столкновения авто оказались зажатыми между железными конструкциями и не смогли самостоятельно выбраться. Женщины получили травмы и нуждались врачебной помощи.

Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлических ножниц и специального пневматического инструмента деблокировали пострадавших из разбитых автомобилей и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

Сейчас пострадавшие находятся в 4-й городской больницы неотложной помощи.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.

 

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