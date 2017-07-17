Смертельное ДТП на Салтовке. Подробности

Смертельная беспечность - сегодня утром на улице Героев Труда трамвай переехал пешехода, который, по словам очевидцев, вышел на рельсы в наушниках. Вагон сбил пешехода и пострадавшего затянуло под колеса. После наезда пострадавшего протянуло несколько десятков метров. От полученных травм он скончался - личность его пока не установлена, на вид около 35 лет.

Юлия Герус, инспектор УПП г.Харькова

Водитель сигналил, потом применил экстренное торможение. После чего водитель вышел и увидел под колесами человека. По словам очевидцев, человек был в наушниках.

Лобовое стекло трамвая разбито - результат ли это наезда на пешехода, или же вагон вышел на линию с повреждениями - выяснять будут эксперты.

Юлия Герус, инспектор УПП г.Харькова

Водитель в шоковом состоянии , пояснений он не может никаких давать, все будет выясняться в ходе следствия.

И еще две аварии со смертельным исходом произошли за сутки. В воскресенье около 10 утра на трассе Киев-Харьков-Довжанский на выезде из Чугуева перевернулся автомобиль Chevrolet Aveo - 47-летний водитель авто не справился с управлением и вылетел с дороги - мужчина умер на месте, его 56-летняя спутница была доставлена в больницу. У женщины сотрясение, черепно-мозговая травма, перелом руки.

В половине 12 ночи на улице Плановой вылетел с дороги и перевернулся БМВ.

Олег Никоненко, зам. нач. ОСМ УПД ГУНП в Харьковской обл.

Водій а/м БМВ допустив наїзд на бордюрний камень з послідуючим наїздом на на опору ЛЕП та перекиданням транспортного засобу. В цій ДТП пасажир помер на місці, водія в стані коми доставлено до реанімації.

Кроме 27-летнего водителя был госпитализирован второй пассажир - у 25-летнего мужчины травма головы и многочисленные ушибы. Погибшему был 21 год.