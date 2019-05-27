Смертельное ДТП на Салтовке: подробности с места происшествия

На перекрестке Валентиновской и Академика Павлова возле станции метро Студенческая сегодня около 17 часов произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали.
По словам очевидцев, водитель мотоцикла «Сузуки» двигался на большой скорости и не притормозил перед пешеходным переходом, по которому в этот момент шел мужчина.
Вследствие этого мотоцикл сбил пешехода и протащил несколько метров.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
Водитель и пассажир мотоцикла, один из которых был без шлема, госпитализированы в больницу.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.