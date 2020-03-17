Смертельное ДТП с Audi на окружной: в аварии погиб 25-летний офицер Нацгвардии

17 марта 2020 г. 12:50
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В результате ДТП, которое произошло утром 16 марта на окружной в районе Экопарка, погиб 25-летний военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

«Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на участке автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», в результате которой погиб 25-летний военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось, ДТП произошло 16 марта 2020 около 7:00 утра.

По предварительной информации, старший лейтенант Нацгвардии, находясь за рулем автомобиля «Audi», двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой моста. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Как отмечается, процессуальное руководство в данном уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона военной прокуратуры Объединенных сил.

 

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