 

Смертельное ДТП: столкнулись внедорожник и микроавтобус

05 июля 2019 г. 13:50

5 июля в 9:22 cпасателям поступило сообщение о ДТП на 431 километре автодороги Харьков-Киев-Довжанский.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

По данным спасателей, на месте было установлено, что по указанному адресу произошло столкновение внедорожника "Hyundai" и микроавтобуса "Ford", в котором находились люди.

В результате аварии один человек погиб и много пострадали.

Некоторые пострадавшие не могли самостоятельно передвигаться. Спасатели транспортировали людей и передали их медикам.

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