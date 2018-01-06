Смертельное ДТП в Чугуевском районе - не разминулись ВАЗ и Mazda

Сегодня в 13-00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе села Малиновка Чугуевского района столкнулись автомобили ВАЗ 2101 и Mazda 6.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, 50-летний водитель Mazda нарушил правила дорожного движения, пошел на обгон и допустил столкновение с ВАЗом, двигавшимся в направлении Чугуева.

От полученных травм на месте погибла 50-летняя женщина - пассажир ВАЗа. Двое пострадавших - 61-летний водитель ВАЗа и его 30-летний пассажир - были госпитализированы с травмами грудной клетки и ног.

Решается вопрос о внесении факта в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются.