Смертельное ДТП в Чугуевском районе - не разминулись ВАЗ и Mazda

06 января 2018 г. 20:32
424 просмотра

Сегодня в 13-00 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе села Малиновка Чугуевского района столкнулись автомобили ВАЗ 2101 и Mazda 6. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по предварительной информации, 50-летний водитель Mazda нарушил правила дорожного движения, пошел на обгон и допустил столкновение с ВАЗом, двигавшимся в направлении Чугуева. 

От полученных травм на месте погибла 50-летняя женщина - пассажир ВАЗа. Двое пострадавших - 61-летний водитель ВАЗа и его 30-летний пассажир - были госпитализированы с травмами грудной клетки и ног. 

Решается вопрос о внесении факта в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.