Смертельное ДТП в Основянском районе. На пешеходном переходе сбили женщину

Перекрёсток улиц Гольдберговской и Грековской. Именно здесь сегодня примерно в половине седьмого утра произошла смертельная авария.

Предварительно, пятидесятидвухлетний водитель автомобиля «BMW» совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

По словам свидетелей, от удара женщину отбросило метров на 20. По прибытию на место происшествия врачи скорой лишь констатировали смерть 54-летней потерпевшей.

Татьяна:

Ну, говорят, что он ехал по трамвайной линии, а она была на переходе даже ещё. И вот так он ёё снёс, метров на 20. На скорости ехал. А светофор вроде бы был в ночном режиме с жёлтеньким таким… Ну, жёлтым мигал.

Местные жители говорят, что ДТП на этом перекрёстке случаются нередко. Даже позавчера здесь столкнулись два автомобиля.

Татьяна:

Очень часто. Тут же приходят кофе попить. Ну, заходят люди и говорят, что очень неправильно как-то рельсы тут устроены. Здесь два года назад было очень долго перекрыто, тут клали этот асфальт. Тут срывали всё под ноль, и какая-то проблема с рельсами. То есть уровень этих рельс не соответствует там, что-то там… асфальта. И всё вот эти, вот, водители - объезжают, поворачивают. По-любому они соприкасаются с этими рельсами, что их заносят, особенно, когда скользко.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.