 

Смертельное ДТП в Винницкой области: водитель был пьян

12 октября 2019 г. 19:30
Источник: РБК-Украина
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В Винницкой области полицейский, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого пострадали два человека и один погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, полицейский совершил выезд на встречную полосу.

"Полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки "Skoda Octavia", совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Audi 80", – говорится в сообщении.

В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Один из них скончался в больнице.

Виновником аварии оказался сотрудник полиции - водитель сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции в Киеве.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего)  Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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