Смертельное нападение на прохожих в Кривом Роге: местный житель собирался убить 15 человек (видео)

7 ноября в Кривом Роге около 15:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым он нанес многочисленные ножевые ранения. В результате два человека скончались на месте, а восемь пострадавших были доставлены в больницу, среди них - 8-летний ребенок.

Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался 37-летний мужчина - местный житель.

По его словам, убить людей ему приказал "голос".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко раскрыл имя злоумышленника в Facebook и опубликовал видео момента его задержания.

"Им оказался 29-летний житель Кривого Рога – Тарас Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, что он "пришел из ада", то, что "он Бог", что некий "голос" приказал ему убить 15 человек", - сообщил он.

Задержали мужчину в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком.

По словам родственников Усенко, он ездил работать в Чехию, откуда год назад вернулся другим человеком.

"Стал говорить о каких то демонах. Но вёл себя не агрессивно", – цитирует родственников Геращенко.

Во время обыска в доме убийцы на стенах полиция нашла "странные мистические символы и концентрические рисунки". Трактовать их будут эксперты в психиатрии.

Геращенко подтвердил, что в результате нападения погибли отец и сын.

На опубликованном видео мужчина утверждает, что обращался в отделение полиции, чтобы они помешали ему совершить убийство.

"Полиция будет проводить детальное следствие для определения круга общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек для понимания – не были ли эти убийства навеяны ему кем-то другим. Не было ли здесь факта внушения, подстрекательства", – подытожил замминистра.