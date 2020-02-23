Смертельный коронавирус: за сутки в Китае умерли 97 человек, один - в Южной Корее

23 февраля 2020 г. 11:44
Источник: Левый берег
113 просмотров

За прошедшие сутки в Китае жертвами коронавируса стали 97 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

К 23 февраля вирус выявили у 76 936 человек, общее количество погибших от вызываемого им заболевания увеличилось до 2442 человек. При этом врачи вылечили и выписали 22 888 человек, у которых подтвердился диагноз.

Большая часть зараженных находится в провинции Хубэй, откуда распространился вирус. К 23 февраля там подтвердили 64 084 случая заболевания и 2346 смертей. За сутки врачи выявили коронавирус у 630 человек (541 из них в городе Ухань).

Второе место после Китая по количеству зараженных, как подсчитала South China Morning Post, занимает Япония. По последним данным, коронавирус там обнаружили у 751 человека, несколько зараженных погибли. 

Еще один очаг распространения вируса появился в Южной Корее, где общее число зараженных за сутки увеличилось с 433 до 556 человек. От коронавируса в стране умерли четверо людей.

В ЕС по числу зараженных лидером стала Италия. К 23 февраля в 79 случаях там подтвердили коронавирус, два человека погибли (два дня назад в двух регионах Италии в общем количестве  насчитывалось 17 заразившихся).

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.