Смертельный обвал на шахте в Луганской области

Вблизи Лисичанска на Луганщине произошел обвал на шахте "Привольнянская". Она входит в структуру компании "Лисичанскуголь". О трагедии сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбук.

В результате обвала погиб шахтер. А его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели эвакуировали на поверхность. Сейчас мужчина находится в больнице Лисичанска.

К сожалению, больше подробностей нардеп не обнародовал. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.