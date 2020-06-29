Смертельный обвал на шахте в Луганской области

29 июня 2020 г. 11:50
Источник: 24 канал
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Вблизи Лисичанска на Луганщине произошел обвал на шахте "Привольнянская". Она входит в структуру компании "Лисичанскуголь". О трагедии сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Волынец. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбук.

В результате обвала погиб шахтер. А его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели эвакуировали на поверхность. Сейчас мужчина находится в больнице Лисичанска.

К сожалению, больше подробностей нардеп не обнародовал. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

 

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