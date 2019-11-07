Смертельный переход на Гагарина. Погибла пресс-секретарь КП “Центр обращения с животными”

Проспект Гагарина, 358. Машины здесь пролетают с бешеной скоростью, перейти дорогу в месте нерегулируемой зебры практически невозможно. Машины пропускать пешеходов не хотят и по словам местных чтобы перейти дорогу более-менее без стресса приходится ждать пока поток машин уменьшится, а это порой занимает 15, а то и 20 минут. Опасную зебру вчера вечером переходила сотрудница КП "Центра обращения с животными", женщина как раз возвращалась домой и шла к остановке, которая как раз напротив предприятия. Именно здесь ее и сбил белый «Форд».

Виктор Лиждвой, нач. отдела регистрации и обустройства животных

Человек переходил через пешеходный переход и с правой стороны. Выезжала от сюда машина и она закрыла видимость как я понимаю, человек, который ехал со стороны Безлюдовки просто он, к сожалению, нашего сотрудника не заметил и получилась авария.

И хотя скорая приехала почти сразу травмы оказались очень тяжелыми, и женщина погибла так и не дождавшись врачей. Наталья, рассказывает ее коллега Виктор работала на коммунальном предприятии пресс-секретарем около года.

Виктор Лиждвой, нач. отдела регистрации и обустройства животных

Это большая трагедия для нашего коммунального предприятия. Это был замечательный сотрудник. Тяжело говорить о такой утрате, прекрасный сотрудник, выполнял практически все невыполнимые задачи, которые ставились перед ней, всегда был улыбчивый человек, всегда с большой душой был.

По словам Виктора эта дорога на балансе облсовета, хотя и находится в черте города. Руководство КП неоднократно обращалось к Облавтодору, чтобы те хоть как-то сделали это место безопасным - оборудовав его знаками, ограничивающими скорость, лежачими полицейскими или установили регулируемый светофор. Впрочем, решить эту проблему пообещали силами местной власти только после трагедии. В смертельной аварии пока разбирается полиция.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской обл.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України.

На этой же дороге за два с половиной километра уже сегодня под колесами «КрАЗа» оказался двенадцатилетний мальчик. Сергей ехал на пассажирском сиденье, уверяет, они едва ехали, а ребенок нажала на кнопку переключения светофора и не дождавшись зеленого света начал перебегать дорогу.

Сергей Черныш, пассажир «КрАЗа»

Выскочил просто под колеса, мы начали тормозить, мы ехали в крайнем ряду. Видите, мы ж начали убегать, чтобы не ударить. Начали тормозить, а он резко просто бросился под колеса.

Мальчик после аварии по словам очевидцев был в сознании, с места аварии его забрала скорая. В каком состоянии от находящегося пока не известно. Все обстоятельства ДТП полицейские выясняют.