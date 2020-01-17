Смертельный пожар на Балаклейщине: полиция открыла уголовное дело

17 января 2020 г. 13:09
1 просмотр

Как ранее сообщалось, 17 января на Балаклейщине в селе Чепель в результате пожара в доме погиб мужчина.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

После сообщения о пожаре на место ЧП выехала следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители выяснили, в результате пожара в частном домовладении погиб 64-летний владелец дома.

Возгорание ликвидировали бойцы ГСЧС.

Вероятной причиной пожара, по выводам специалистов, стало нарушение правил пользования печи на твердом топливе. 

Следствие продолжается.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.