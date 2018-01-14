Смертельный пожар в Новой Водолаге: погибли женщина и двое детей

14 января 2018 г. 9:51
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Информация о пожаре в частном доме в пгт Новая Водолага поступиланакануне, в 20:13.

Об  этом сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его сведениям, площадь пожара составила около 50 кв. м. 

В результате пожара погибли женщина 1975 года рождения, а также мальчик и девочка 2012 года рождения. 

Как стало известно, у женщиы было пятеро детей, трое из них находились с бабушкой в Харькове. По предварительным данным, женщина и дети погибли от отравления угарным газом.

Предварительно, пичиной пожара могла стать неосторожность во время курения.

В 23:07 возгорание ликвидировали. Причина пожара устанавливается

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