Смертельный разряд: 63-летний электрик мертв

Во время ремонтных работ в Холодногорском районе Харькова электротоком убило 63-летнего электрика, как сообщает пресс-служба полиции Харьоквской области.

Информация о происшествии поступила в полицию сегодня в 13:10. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что во время работы в помещении подстанции по улице Полтавский шлях 63-летний мужчина получил смертельный удар током.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства смерти рабочего одного из предприятий Харькова