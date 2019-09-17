 

Смертельный разряд: 63-летний электрик мертв

17 сентября 2019 г. 16:30
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Во время ремонтных работ в Холодногорском районе Харькова электротоком убило 63-летнего электрика, как сообщает пресс-служба полиции Харьоквской области.

Информация о происшествии поступила в полицию сегодня в 13:10. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что во время работы в помещении подстанции по улице Полтавский шлях 63-летний мужчина получил смертельный удар током.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства смерти рабочего одного из предприятий Харькова

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