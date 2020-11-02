Смешанная форма: в мэрии рассказали, как будут учиться школьники до конца недели

После двухнедельных каникул в школу вернулись все ученики младших классов - с 1 по 4. О восстановлении обучения для первоклассников сообщили ранее в харьковской мэрии. Правда, еще в пятницу и выходные родители всех школьников начали получать сообщения от классных руководителей, мол, в понедельник уроки могут возобновиться в обычном режиме и для средней школы, и для старшеклассников. Мнения родителей по этому поводу разделились.

Анна, мама школьника:

Хорошо, в-принципе, лучше учится все-таки в школе, чем сидеть дома. Родителям легче, естесственно. Ну, в целом, дети у нас не ходят по классам. Они сидят в одном классе. Это уже хорошо, у них своя какая-то... Бактериями обменены, учителя ходять в масках, передвигаются. Устраивает. Лучше уже в школе, чем дома сидеть.

Алексей, отец школьника:

Ну, у меня ребенок младший, в начальной школе. 3 класс, это нормально. А старшеклассники – надо чтобы были дома, дистанционно. Входы в школы с нескольких сторон, в разное время переменки должны быть, чтобы не пересекались, убирать чаще, дезинфекции проводить.

"Тебе сюда" - вот такие таблички размещены на четырех входах-выходах до 11-й школы Харькова. Занятия здесь, как и в большинстве харьковских школ, сегодня решили провести. Помещения продезинфицировали, заранее запаслись масками и санитайзерами.

Светлана Проценко, директорка школы №11:

Ми на початку отримали деяку кількість масок. Звичайно, цього не вистачило, тому вчителі мають свої запаси. В нас є санітайзери, так, це є, звичайно. Приміщення, звичайно, вони всі повністю дезінфікуються. Те, що стосується дезінфекції приміщень шкільних, нас забезпечили відповідною кількістю.

Евгений, отец школьника:

Дистанційне навчання воно дуже важке і для батьків, і для дитини важке. А якщо умови створюються, які майже унеможливлюють ці ризики або знижують, тому це добре.

Уже позже в городском Депарменте образования разъяснили: ученики, которые старше 4 класса - продолжат обучение дистанционно до конца этой недели. В понедельник - был организационный день, уверяет директор Департамента Ольга Деменко, так как в учебных заведениях должны были провести медосмотры и профилактические беседы, а также уточнить с учениками расписание занятий. То есть, школьники с 1 по 4 класс в ближайшие дни будут учиться стационарно, ходить в школу. Для остальных школьников будут проводиться исключительно дистанционные уроки. Это и есть смешанная форма обучения, подчеркнула Деменко.

Ольга Деменко, дир. Деп. образования Харьковского городского совета:

Змішана форма навчання - йдеться про те, що якщо 1-4 класи навчаються, а інші - не навчаються, то це вже змішана форма навчання. На цьому тижні не йдеться про те, що діти будуть навчатися стаціонарно. Ми будемо чекати змін і через тиждень знову повернемся до прийняття вдіповідних рішень.

Вопрос по обучению детей на следующей неделе решат в ближайший четверг или пятницу. Если Харьков будет оставаться в "красной зоне" карантина, то правила останутся неизменными, а если город попадет в "оранжевую" - их пересмотрят.