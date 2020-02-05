Смогут ли харьковчане свободно посещать сессии горсовета?

Признать отдельные нормы Регламента Харьковского городского совета 7 созыва дискриминационными и противоречащими украинскому законодательству. Для того, чтобы уменьшить закрытость и непрозрачность горсовета Харькова. С таким требованием в суд обратились представители общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр". В частности, они просят признать нарушенными гарантированные Конституцией Украины право на мирные собрания и право на доступ к публичной информации.

Владимир Рысенко, представитель "ХАЦ"

Їх посилання на ніби то нормативно врегульовану кількість місць у залі сесії не можуть бути прийняті до уваги, тому що немає норми права, яка встановлює норму проведення сесії в конкретній залі. Складність виконання норм закону в жодному випадку не може бути підставою для звільнення від виконання закону

Отдельного внимания, по мнению антикоррупционеров, заслуживает запрет в Регламенте присутствующим пользоваться мобильными телефонами. Хотя в то же время и депутаты горсовета, и сам председатель пользуются гаджетами. Однако, представители горсовета отмечают - запрет использования телефонов - общепринятые этические правила. Поэтому, просят не удовлетворять требования истцов.

Оксана Гуслеева, представитель Харьковского городского совета

Вона не встановлює заборони володіння засобами мобільного зв язку, а тільки користування і тільки під час пленарного засідання, ніхто не відбирає мобільні телефони, примусово не виключає ці мобільні телефони

Кроме этого, утверждают антикоррупционеры, процедура получения разрешения присутствовать на пленарном заседании является достаточно сложной и долгой. И даже, когда такое разрешение и есть - попасть в зал не всегда удается, добавляет Евгений Лисичкин. Охрана может просто отказать в пропуске.

Евгений Лисичкин, истец, активист "ХАЦ"

Я приходив з паспортом перед пленарним засіданнями і там деякі випадки, коли відкручували ручки на дверях, деякі випадки, коли депутатів навіть не пускали на пленарні засідання

Вместе с этим, допуск на пленарные заседания во многих городах страны, не вызывает никаких проблем. Там депутаты могут голосовать даже стоя, а представители территориальной общины или жители других городов находятся в зале.

После заслушивания позиции обеих сторон судья Ольга Белова удалилась в совещательную комнату.

Спустя почти 3 часа суд вынес решение. А именно - отменить закрытые слушания и позволить пользовать мобильными телефонами. Однако, по принципиальной части для истцов, относительно свободного доступа к сессиям - судом было отказано.