"Сможем качественно провести следствие и завершить экспертизы" Лидерам организации "Poton" продлили меру пресечения

Киевский районный суд Харькова оставил под стражей лидеров организации “Poton”.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко во время брифинга.

Также, по его словам, накануне Павлу Онищенко и Николаю Маслову на 2 месяца продлили следственные действия.

Сьогодні, на щастя, і, я думаю, справедливо суд прийняв рішення про продовження запобіжного заходу стосовно Маслова і Оніщенка - тримання під вартою на два місяці. Ми зможем якісно провести експертизи, закінчити слідство і подати матеріали до суду, - сообщил Валерий Сокуренко

Напомним, правоохранители подозревают лидеров организации “Poton” в насилии и покушении на жизнь сотрудников СБУ.

3 июня этого года пятерых участников организации задержали. Согласно версии следствия, они преследовали автомобиль сотрудников СБУ, повредили их автомобиль. После чего выстрелили в машину.

Им инкриминируют часть 1 статьи 345 (угроза или насилие касательно работника правоохранительного органа), а также статью 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа)