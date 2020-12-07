Сначала деньги, а машина потом. Схема автомобильной аферы на Харьковщине

За несколько часов Михаила обманули на триста тысяч гривен. Мужчина работал почти без выходных, с утра до ночи, чтобы накопить на машину, которая нужна была ему для работы.

Михаил занимается ремонтами поэтому для транспортировки материалов и инструментов, говорит, требовалась габаритная машина. На одном из сайтов объявлений встретил «Fiat» за 250 000 гривен. Сразу привлекла цена, которая была ниже среднерыночной на 20-30 процентов.

В телефонном разговоре выяснил, что подержанную машину продавало ООО "Спецавтосервис". Михаил приехал в офис и там девушка по имени Диана начала предлагать мужчине модели автомобилей дороже его предыдущий выбор.

Показывая одну модель марку, вторую модель, марку. Ну и в последующем «Fiat Doblo Panorama» на который я согласился так как он меня больше устраивал по габаритам по характеристикам.

Затем девушка, рассказывает Михаил начала постоянно подгонять его - закидывая, что касса банка может закрыться, так же, как и сервисный центр. Поэтому, чтобы успеть оформить «Fiat» сегодня, надо поторопиться, Михаил говорит не мог даже нормально вчитаться в договор, поэтому подписав бумаги побежал в кассу банка, котрая была в ста метрах от офиса.

Михаил Яценюк, пострадавший

Оплатил, пришел назад с банковской квитанцией, показываю ей — вот оплата произведена, поехали забирать машину. Она, ой вы знаете, мы не можем Вам предоставить автомобиль пока деньги в полном объёме не поступят на расчетный счет товариства. То есть уже на офисе переигралось -не государственная компания, как в телефоном режиме, как она настойчиво мне объясняла, а товариство.

День выдачи автомобиля Диана перенесла. Потом когда деньги поступили, дату снова перенесли, потому что, по ее словам- машина принадлежит акционерному обществу, и нужно сначала произвести отчуждение имущества - здесь-то Михаил, говорит и понял, что его как говорят, "кинули" и обратился за помощью к юристу.

Михаил Яценюк, пострадавший

Да, да, да. Мы вернем ваши средства. А будучи 12.06 в офисе - это третий по счету мой визит был, я писал заявление на расторжение этого договора. Который по сути оказался - в шапке указывается договор купли-продажи, как основной, а между строк было написано, что этот договор предварительный.

Адвокат Михаила сразу узнал в Диане, которая “обрабатывала” его клиента, девушку что с 10 лет назад уже была замешана в подобном мошенничестве, рассказывает Алексей Кулабухов.

Алексей Кулабухов, адвокат

Первично - это были темы агентства недвижимости. Дают вам бумажечку с адресом и соответственно люди едут на этот адрес - и его либо не существует, либо там грубо говоря находится лица, которые говорят, что мы вообще не в курсе, мы не сдаем никакую квартиру. Люди приезжают обратно, поскольку деньги на тот момент были не малые уплачены, начинают читать свои бумаги, которые они подписали, а там соответственно в договорах - консультационные услуги.

Сейчас Михаил Яценюк общается с десятком таких же обманутых как и он граждан. Наталья например из Кривого рога, но за машиной поехала в Харьков где и потеряла 172 000 гривен.

Наталья, пострадавшая

Точно шахрайство - ми зрозуміли тоді, коли ми направили їм заяву на повернення коштів і вони не хотіли отримувати цю заяву, тобто на пошті вони не отримували ці листи. Ми зрозуміли, що це все. Це нас кинули, треба звертатися у поліцію.

С июня текущего года в полицию начали поступать заявления от пострадавших в мошенничестве, рассказывает временно исполняющий обязанности заместителя начальника следственного отдела Слободского отдела полиции Денис Швецов.

Денис Швецов, и.о. зам. нач. следственного отдела Слободского ОП

Гроші з рахунків переводилися відразу тобто на той момент коли громадяни зверталися до органів поліції цих коштів на рахунках вже не було. Кримінальне провадження внесено реєстру досудових розслідувань за ст. 190 ч. 4 - це шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

На "Спецавтосервис" в суд подало немало обманутых людей, и полиция отмечает, чтобы все граждане, пострадавшие от действий этого общества обращались по телефону 102.

Узнать мнение "Спецавтосервиса" по поводу сложившейся ситуации не получилось, харьковский офис закрыт, рабочего номера телефона общества в сети найти не удалось.