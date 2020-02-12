Харьков и область продолжает засыпать снегом

Снег начал укрывать тротуары, дороги и дворы города еще ночью и усилился утром. В связи с этим, на улицах города работают много коммунальщиков и уборочная техника. Впрочем, много кто из харьковчан таким погодным условиям даже рад. Они говорят, что давно ждали снега.

Борис, харьковчанин

Зима хоть настала, там на некоторое время. Я хожу пешком. Меня, как бы, снег мало волнует. Я из тех людей, кто радуется снегу.

Сергей, харьковчанин

Ну, как бы, улицы, видите, чистят в центре города. Не знаю как в других районах. Ну, можно двигаться. Я проблем не вижу.

Андрей, автомобилист

Долго ждали такую погоду, можно покататься на полном приводе, получить удовольствие.

По состоянию на 09:00, на улицах города работают более полутора тысяч дворников, и более 130 единиц уборочной техники, сообщают в Харьковском горсовете. Но не смотря на такое количество коммунальщиков, люди, которые живут почти на окраине города, жалуются на неубранные тротуары и дороги.

Дмитрий, харьковчанин

Ну пока в эту зиму, конечно, не чистят. Но ходить хорошо нам, удобно. Потому что зима, слава Богу, хорошая в этом году.

Марина, харьковчанка

Ну видите снег только выпал, еще пока ничего не сделали. Пока можно пройти. Если еще будет снег падать, уже мы не пройдем.

Кроме, собственно, Харькова, снегопад накрыл почти всю область. Особенно интенсивными осадки были в юго-западных районах. Там наблюдаются еще и порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. На дорогах области, по данным службы автомобильных дорог, работают почти 300 рабочих и более 200 едениц спецтехники. По информации "Харьковоблэнерго", по состоянию на утро, аварии на линиях электропередач не были зарегестрированы.