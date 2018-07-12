Снова на свободе. Андрея Полтавца, виновника смертельного ДТП, который повторно попался пьяным за рулем, выпустили по амнистии

Смертельное ДТП на Полтавском Шляхе, которое произошло в мае 2008-го года. Тогда внедорожник Митцубиши въехал в трамвайную остановку. Погибло 6 человек, среди них - двое детей и беременная женщина. Андрея Полтавца, который находился за рулем джипа, по данным экспертизы, был в состоянии алкогольного опьянения. Хотя сам мужчина утверждал, что не пил, употреблял лекарства из-за диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Суд назначил Полтавцу наказание в виде 10 лет лишения свободы, из них отсидел 7, затем особводился условно-досрочно. Однако уже через два года, в 2017-м, он вновь сел за руль будучи выпившим. Тогда в прокуратуре подчеркивали, водителю было запрещено управлять транспортными средствами по УДО, поэтому суд, выслушав позицию обвинения, признал Полтавца виновным по статье "Уклонение от наказания".

20 декабря 2017 года Полтавця Андрія Павловича 14 грудня 1971 року народження визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 ст. 389 ККУ. Остаточно призначити Полтавцю Андрію Павловичу покарання у виді двох років 9 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

По закону Савченко, Полтавец должен был находиться за решеткой 1 год и 9 месяцев. Однако после рассмотрения дела уже в апелляционной инстанции ему назначили наказание в виде ограничение свободы сроком на два года, но прокуратура подала кассационную жалобу. В Хролевском исправительном центре Полтавец отбывал наказание лишь около месяца. В пресс-службе Северно-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства Юстиции подтвердили, что 8 июня он действительно вышел по амнистии. Сам Полтавец пока ситуацию со своим освобождением не комментирует.