Снова за решетку. Подозреваемому в стрельбе в Ольшанах депутату изменили меру пресечения

Рассмотрению дела в Апелляционном суде предшествовал пикет - около двух десятков жителей поселка, в первую очередь депутаты сельсовета, которым сначала руководил сам Алексей Литвинов, а теперь его сын Андрей. Люди уверены, подозреваемый не виноват в стычке, которая произошла в Ольшанах, и уж тем более не применял оружие. Как сообщали новости АТН, 16 мая в селе Ольшаны произошел массовый конфликт между нынешним главой сельсовета Андреем Литвиновым, его отцом, экс-председателем и депутатом облсовета от фракции "Возрождение" Алексеем Литвиновым и их сторонниками с одной стороны, и представителями местной ромской общины с другой. Причиной конфликта, по словам самих жителей села, стал инцидент, произошедший накануне, между головой Ольшан Андреем Литвиновым и местным ромским подростком, которого самуправленец якобы ударил и передал через него пожелание всем ромам - убираться из села. Родственники парня утром пришли к админзданию требовать объяснений. На стороне Литвинова выступили другие односельчане и отец Андрея, Алексей. У кого-то в толпе было оружие, ромы утверждают, что у сторонников председателя, прозвучали выстрелы, отец обиженного подростка погиб, а еще трое ромов получили ранения. Через сутки правоохранители задержали Алексея Литвинова и еще двух участников потасовки. Но подозрение в умышленном убийстве предъявить им не смогли, так как кто именно стрелял, все еще не установлено. Но всех обвинили в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Прокуратура изначально требовала для депутата и других задержанных максимально строгую меру пресечения - содержание под стражей. Но местный Дергачевский районный суд определил им домашний арест и тот только в ночное время. Сам Литвинов уверял, он случайно оказался на месте стычки и был без оружия. О его невиновности твердят и односельчане, которые вышли на пикет, утверждают, не видели, чтобы во время конфликта Литвинов брал в руки оружие. Они уверены, сам инцидент инспирирован кем-то извне, а ромы стали разменной монетой. И несмотря на то, что правоохранители не видят корней межэтнического конфликта, сами ольшанцы теперь хотя выселить громаду ромов из села. Говорят, раньше они жили с ними мирно, а теперь обвиняют соседей во всех бедах.

Иван Конос, депутат сельсовета

Вони так, ніяких документів на хату у них немає, пожили, спалили за зиму, перейшли в іншу. Обкрадають наше населення, інваліда Великої Вітчизняної війни ограбили. Я проти того, щоб цигани жили на нашій території Вільшани.

Представители ромской общины подтверждают, после конфликта, а тем более после того, как подозреваемых по решению суда отпустили домой, давление на них усилилось. Поэтому они поддерживают требования прокуратуры и просят подозреваемых, до окончания следствия, изолировать от громады.

Николай Бурлуцкий, глава ромской общественной организации "Чачимо"

Были попытки брать подписи у людей, и подписи за выселение ромов из Ольшан. В этом плане ромы и не ромы говорят, что были такие факты. Но мы действуем исключительно в рамках закона, исключительно. Не ведемcя на провокации, и люди стараются делать сегодня все, чтобы не провоцировать никого.

В прокуратуре подтверждают, их требование изменить меру пресечения связано именно с тем, что местный авторитет будет оказывать давление на пострадавших и свидетелей. Хотя его защитник - экс-начальник областного следственного управления Зиновий Галаван - уверен, раз его клиент не пытался скрыться, а вина его не доказана, такая жесткая мера пресечения излишня.

Вита Дубовик, пресс-секретарь облпрокурора

Це людина яка має для місцевої громади дуже великий вплив, яка може впливати на свідків, на постраждалих. Він був селищною головою, він депутат, тому ми вважаємо, що запобіжний захід, який було обрано районим судом у вигляді нецілодобового домашнього арешту він зам"який для того злочину.

Зиновий Галаван, защитник Литвинова

Сидит дома, выполняет требования домашнего ареста, зачем его закрывать? Вина человека не доказана, а закон требует, чтобы была обоснованная підозра. Підозра абсолютно не обоснована, нет ничего что указывает на то, что Литвинов Алексей Иванович совершил преступление. Какое-либо. Уже не говоря об убийствею. Да убийство было, но пусть прокуратура и следствие собирают доказательства и устанавливают убийцу.

Но Апелляционный суд, который за закрытыми дверями рассмотрел доказательства и материалы следствия, изменил решение Дергачевского суда и ужесточил меру пресечения Литвинову, чем ошеломил и его самого и группу поддержки.

Ярослав Чопенко, глава коллегии судий Апелляционного суда Харьковской обл.

Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах розслідування до 30 червня 2017 року.

Алексей Литвинов, подозреваемый

На это есть правосудие, будем ждать следующего суда - я невиновен.

Правда, прямо в зале суда Литвинова не арестовали. Его пока отпустили домой собрать вещи, а копию решения суд направил в полицию. Именно правоохранители и должны сопроводить его в СИЗО.