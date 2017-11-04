Со дна Северного Ледовитого океана подняли российский вертолет, разбившийся в Норвегии

Со дна Северного Ледовитого океана подняли российский вертолет Ми-8, который разбился в районе Шпицбергена в Норвегии.

Как рассказали в МЧС РФ, сейчас вертолет изучают эксперты.

"Состояние поднятого фюзеляжа вертолета удовлетворительное. Кроме того, серьезных повреждений, которые могли бы повредить черные ящики, нет", - отметили спасатели.

В ведомстве отметили, что поисковые работы будут продолжены.

По словам спасателей, сейчас обследование района крушения ведется с воздуха при помощи вертолета. В районе катастрофы Ми-8 сильное течение и сейчас все усилия сосредотачиваются на поиске семи пассажиров и членов экипажа, которых так и не удалось найти.