Со дна Северного Ледовитого океана подняли российский вертолет, разбившийся в Норвегии

04 ноября 2017 г. 16:27
Источник: Новое время

Со дна Северного Ледовитого океана подняли российский вертолет Ми-8, который разбился в районе Шпицбергена в Норвегии.

Как рассказали в МЧС РФ, сейчас вертолет изучают эксперты.

"Состояние поднятого фюзеляжа вертолета удовлетворительное. Кроме того, серьезных повреждений, которые могли бы повредить черные ящики, нет", - отметили спасатели.

В ведомстве отметили, что поисковые работы будут продолжены.

По словам спасателей, сейчас обследование района крушения ведется с воздуха при помощи вертолета. В районе катастрофы Ми-8 сильное течение и сейчас все усилия сосредотачиваются на поиске семи пассажиров и членов экипажа, которых так и не удалось найти.

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