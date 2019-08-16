 

Собачники избили мужчину из-за замечания

16 августа 2019 г. 15:00

Инцидент случился сегодня, 16 августа около 11:00 на улице Василия Мельникова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По предварительным данным, 48-летний пострадавший сделал замечание мужчине и женщине по поводу того, что они выгуливали собаку без намордника. В ответ она начали бить мужчину руками и кирпичом по голове. Согласно информации очевидцев, прохожие разняли потасовку и оказали пострадавшему помощь. 

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Немышлянскогго отдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

 

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