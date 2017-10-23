Состояние пострадавших в ДТП на Сумской улучшилось

23 октября 2017 г. 16:06
Автор: Оксана Нечепоренко

Брифинг по пострадавшим в ДТП на Сумской исполняющая обязанности начальника управления охраны здоровья обладминистрации Галина Сироштан начинает с хороших новостей - у всех шестерых пострадавших наблюдается положительная динамика. О состоянии беременной женщины, которая находится в областной клинической больнице, сегодня должны провести повторное обследование. Пострадавшая все еще находится в медикаментозном сне, ведь есть возможность преждевременных родов при пробуждении.

Галина Сироштан, и. о. начальника Управления охраны здоровья ХОГА:

Консиліум спеціалістів, які неодноразово проходять протягом доби, буває і три - чотири рази, все-таки сьогодні наполягає на тому, що вагітна повинна знаходитися в медикаментозному сні. Дитина на даний час жива. Ії стан здоров’я відповідає терміну вагітності і на даний час погрози щодо передчасних пологів немає.

Беспокойство врачей также вызывает одна из сестер, которые находятся в больнице скорой неотложной помощи. Если еще в конце прошлой недели по Оксаны, которая потеряла в страшном ДТП мужа, прогнозы врачей были весьма положительные и сегодня Оксана уже дышит самостоятельно. Диана все еще на аппарате искусственного дыхания.

Галина Сироштан, и. о. начальника Управления охраны здоровья ХОГА:

Одна із сестер знаходиться вкрай тяжкому стані, тому прогноз, ми сьогодні сподіваємось, що буде позитивний, але стан здоров’я її ще важкий.

В лечении пострадавших кроме практикующих врачей принимают участие и харьковские ученые от медицины. Также, чтобы подкрепить свою уверенность относительно лечения, в управлении решили обратиться к республиканским научным центрам - главному институту нейрохирургии, и главному институту акушерства и гинекология.

Галина Сироштан, и. о. начальника Управления охраны здоровья ХОГА:

Але це не значить, що ми не знаємо що треба робити, ми абсолютно упевнені в нашій тактиці лікування і в тих обсягах надання медичної допомоги, але проконсультуватися вважаємо за доцільне.

Лечение пострадавших проводится за счет как городского так и областного бюджетов, подчеркивает Галина Сироштан. Также поступают средства и вне бюджета. В частности для лечения беременной женщины привлечено почти 100 тысяч гривен.

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