Сотрудники ГБР пришли с обысками в Одесский облсовет

Государственное бюро расследований проводит обыски в Одесском областном совете.

Об этом сообщает местное издание 048.ua.

Указано, что пока еще не сложивший полномочия глава областного совета ведет сессию, а в его кабинете проводят обыск.

Издание сообщает, что сначала о том, что в здание областного совета входят сотрудники Государственного бюро расследований, сообщил журналист Григорий Козьма.

Кроме того, сотрудники полиции, дежурящие у здания облсовета, подтвердили журналистам издания информацию о том, что в здание вошли сотрудники ГБР, однако куда и зачем не пояснили.

Также отмечается, что возле кабинета главы облсовета Анатолия Урбанского сидят сотрудники правоохранительных органов и никого не пропускают. По их словам, идет обыск.

Отметим, внеочередная сессия Одесского областного совета 16 августа началась с драки. На сессии должны избрать нового главу вместо Урбанского, который избран в Верховную раду.