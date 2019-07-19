Сотрудники СБУ задержали мужчину, который незаконно торговал оружием

СБУ разоблачила жителя Донецкой области на незаконном сбыте оружия.

Об этом сообщил начальник пресс-центра СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

Так, оперативники спецслужбы установили, что житель Славянска, который имеет родственные связи среди боевиков террористической организации «ДНР», наладил незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Покупателей злоумышленник подыскивал преимущественно в среде представителей криминальных кругов. «Товар» делец переправлял заказчикам в разные регионы Украины через один из негосударственных почтовых сервисов.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали факты продажи злоумышленником трех пистолетов Макарова. Установлено, что оружие было похищено участниками пророссийских незаконных вооруженных формирований в 2014 году во время захвата админздания Краматорского райотдела милиции.

В доме у злоумышленника обнаружили оружие и боеприпасы, происхождение которых устанавливается.

Решается вопрос о задержании мужчины по ст. 208 УПК Украины и объявлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины.

Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились сотрудниками УСБУ в Харьковской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.